2024 год по китайскому гороскопу: год какого животного, когда наступает и кого ждёт удача

На смену году Кролика спешит один из самых энергетически сильных существ восточного календаря. Когда на самом деле наступит Новый год, каким он будет в жизни человечества и каждого отдельного человека, кому он принесёт удачу, а кого накажет — ищите ответы на эти вопросы в материале 78.