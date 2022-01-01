Председатель СК России поручил организовать проверку доводов активистов из Новосибирской области

В средствах массовой информации появилось обращение общественников из Новосибирской области. Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет.