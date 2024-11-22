В центре Челябинска ограничат движение на три недели

В одном из поселков Советского района Челябинска ограничат движение из-за ремонтных работ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту водовода вводится ограничение движения автотранспорта в поселке Некрасова в Советском районе областного центра.