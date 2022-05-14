Зибанежад забросил «Питтсбургу» 2 шайбы за 76 секунд. Это самый быстрый дубль игрока «Рейнджерс» в плей-офф за 43 года

Зибанежад забросил «Питтсбургу» 2 шайбы за 76 секунд. Это самый быстрый дубль игрока «Рейнджерс» в плей-офф за 43 года

Мика Зибанежад сделал дубль за 76 секунд в 6-м матче с «Питтсбургом».  Форвард «Рейнджерс» забросил 2 шайбы подряд и сравнял счет во втором периоде матча (5:3, 3-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

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