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Три генерала, которые могут заменить Шойгу

Три генерала, которые могут заменить Шойгу

До инаугурации вновь избранного президента России остаётся всё меньше времени.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Крней на переправе не меняют.....
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8 час.
bobmihal Krylov
Из уст вынул! Только коней!
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4 час.

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