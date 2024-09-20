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Тульские новости

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Тулякам помогли избавиться от почти 5 млн спам-звонков

Тулякам помогли избавиться от почти 5 млн спам-звонков

В Тульской области проанализировали объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. За июнь-август 2024 года, по данным МТС, с помощью цифровых решений было заблокировано 5,3 млн вызовов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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