Тулякам помогли избавиться от почти 5 млн спам-звонков

В Тульской области проанализировали объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. За июнь-август 2024 года, по данным МТС, с помощью цифровых решений было заблокировано 5,3 млн вызовов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.