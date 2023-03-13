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Неизвестный оставил муляж гранаты с надписью «Бум!» у двери клиники в Красноярске

Неизвестный оставил муляж гранаты с надписью «Бум!» у двери клиники в Красноярске

Красноярские полицейские приступили к поискам неизвестного, который оставил муляж гранаты Ф-1 на ручке входной двери одной из частных стоматологических клиник города.

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