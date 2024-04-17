Приморцы по-прежнему отдают предпочтение «японкам»

Японские марки автомобилей продолжают пользоваться спросом – только за первый квартал текущего года через Приморский край было ввезено и оформлено в 50 раз больше транспортных средств, чем из Китая, сообщает PRIMPRESS.
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