12 россиянок вошли в заявку Australian Open, Бенчич сыграет по защищенному рейтингу

Женский список возглавила действующая чемпионка Арина Соболенко. На турнир заявились 12 россиянок. По защищенному рейтингу планируют выступить шесть теннисисток: Белинда Бенчич; Кэти Макнелли; Юлия Грабер; Джоди Анна Беррейдж; Чжэн Сайсай; Данка Ковинич.
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