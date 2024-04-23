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Мадрид (WTA). 1-й круг. Бренда Фрухвиртова сыграет с Рус, Потапова встретится со Шнайдер, Кенин – со Шмидловой

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 5 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Первый круг Диана Шнайдер (Россия)  Анастасия Потапова (Россия) Дата проведения 23 апреля, 15.

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