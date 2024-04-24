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Мадрид (WTA). Осака играет с Миннен, Мирра Андреева встретится с Таунсенд, Блинкова – с Бейлек, Аванесян – с Монтгомери, Потапова вышла во 2-й круг, Кенин выбыла

Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 5 мая 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Первый круг Анастасия Потапова (Россия)  Диана Шнайдер (Россия) 7:5|6:4 Дата проведения 23 апреля, 17.

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