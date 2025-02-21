Маск поспорил с астронавтом из Дании Могенсеном и оскорбил его

Владелец американской компании SpaceX Илон Маск в социальной сети вступил в заочную дискуссию с астронавтом из Дании Андреасом Могенсеном, обсуждая ситуацию с экипажем, который застрял на Международной космической станции (МКС).
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