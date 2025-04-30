Перешедший на сторону России боец стал командиром расчета БПЛА

Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины с позывным «Прометей», который перешёл на сторону России после операции в районе Авдеевки, рассказал РИА Новости о своей новой роли в батальоне имени Максима Кривоноса.
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