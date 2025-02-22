«Трампа завербовали в КГБ под псевдонимом Краснов»: экс-глава КГБ Казахстана Мусаев

Президент США Дональд Трамп в советские годы был завербован Комитетом государственной безопасности. Произошло это, когда будущий политик был 40-летним предпринимателем, утверждает бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии