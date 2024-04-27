Информация о дорожно-транспортных происшествиях в Ивановской области за прошедшие сутки

В Иванове в 20-00 на проспекте Шереметевский 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Оптима» при повороте налево на зеленый сигнал светофора, совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», под управлением 51-летнего мужчины.
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