Информация о дорожно-транспортных происшествиях в Ивановской области за прошедшие сутки

В Иванове в 20-00 на проспекте Шереметевский 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа Оптима» при повороте налево на зеленый сигнал светофора, совершила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Гранта», под управлением 51-летнего мужчины.