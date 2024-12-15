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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Дрозд: «По итогам Гран-при мы с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии»

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной.  «Подготовка идет в плановом режиме, настрой у нас с Лизой прекрасный, рабочий.

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