Искусство

72 078 подписчиков

История России без прикрас на искренних картинах Владимира Маковского, уже в 15 лет писавшего для Третьяковки

История России без прикрас на искренних картинах Владимира Маковского, уже в 15 лет писавшего для Третьяковки

  «Мальчик, продающий квас». (1861). / «К венцу» (1894). Автор: Владимир Маковский. Творчество Владимира Маковского - это живописный учебник истории, наполненный краткими рассказами в красках о жизни людей всех слоев общества России в 19 веке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх