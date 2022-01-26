История России без прикрас на искренних картинах Владимира Маковского, уже в 15 лет писавшего для Третьяковки

«Мальчик, продающий квас». (1861). / «К венцу» (1894). Автор: Владимир Маковский. Творчество Владимира Маковского - это живописный учебник истории, наполненный краткими рассказами в красках о жизни людей всех слоев общества России в 19 веке.
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