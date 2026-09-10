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Когда подруга решила эффектно появиться в кадре

Когда подруга решила эффектно появиться в кадре

Девушка стояла у моря, подняла телефон над головой и решила снять красивый ролик. Всё шло вполне спокойно, пока в кадре неожиданно не появилась её подруга.

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