Не могу больше жить с мужем, но и уйти пока нет возможности

5МИНУТКАДети и семьяНе могу больше жить с мужем, но и уйти пока нет возможности С мужем живем 10 лет. За эти годы столько всего накопилось и с каждым днем обида растет, как снежный ком.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрикЗдесь спрашивать комплекс действий не вариант. Раз тЕрпите, потерпите до сбережения вами необходимой суммы на услуги адвоката, на суды и съем жилья (желательно подальше), и уходить надо действиями в лето, чтобы не было школы. А там... Бог в помощь! Главное трезвый расчет и финансы.Vera DobryaginaПредставить такое мучение в браке довольно сложно. Много лет такой кошмар тянется, это во что вы сами-то превратились? Я думаю, в любом случае, без брака в этой ситуации лучше будет. Уходить надо. Разводиться. Но с умом.Павел КНакорми его грибами. Бледной поганкой. Иначе останешься только с ребенком, без жилья и средств к существованию.Vera DobryaginaНу да, это вариант)))Олег АнатольевичПойдёшь по-этапу как организатор убийства в составе преступной группы.Елена игрикНе вариант. Хотите сказать, что лично собрал, припёр домой, жарил/варил и упорно никому не давал жрать данную ЖАРЕНУЮ поганку в силу жадности?)))) Не прокатит)))))Павел КТы тоже в нашу группу хочешь войти? Мы не против. Партвзносы заплати и входи. :)Vera DobryaginaТы это Олегу Анатольевичу ответила, а мне отослала?JSJlija SВы написали, что бабушка умерла и ее дом с огородом на Вас. Вот и ответ - какая-то своя крыша над головой есть, огород есть, скопить сколько-нибудь даже тупо воруя у себя - едешь в бабушкин дом забери из квартиры гречку и туалетную бумагу, шампунь с собой, и так каждый раз. Найди школу недалеко от бабушки и работу. На лето переселись туда с ребенком на отдых. А потом муж сам запротестует, что надо разводиться тогда. Так на нет и сойдут отношения. Плохие новости в том, что если Вы не сделаете все сами и с подготовленной соломкой - то грохнетесь об землю, ибо понятно, что муж уже решил Вас бросить и не ставит ни во что ни Вас, ни ребенка. Возможно, в момент, когда он остался без доходов, он осознал, что Вы, без образования, ему не пара. Если что, Вы не поддержите семью, пока он выпал из обоймы. На Вас положиться он не может. Вы лишний груз и в Вас вкладывать не стоит. Пока выпивает, Вы ему дико не мешаете. Но в целом, он не видит своего будущего с Вами. И будет рад, когда сами не выдержите и уйдете. Тогда всем скажет, что сами его бросили и он Вам ничего не должен. Сама должна была думать, как счета платить, если ушла. Вот так. Так что - пусть сам предложит, когда Вы устроитесь, пусть даже в ветхом доме бабушки. Про ребенка. Ну, к сожалению, все что сможете сделать - натаскать сейчас, и получать хоть минимальные алименты потом. Надо рассчитывать на свой доход - Вы молодая, крепкая, не исчите кошелек, а человека. Выбрли Вы гнилова человека. Не повторяйте ошибок, оставшись одна - не бегайте в поисках следующего мужика - наладьте жизнь свою с ребенком.Vera DobryaginaУ автора ещё и отец умер, тоже ведь где-то жилплощадь осталась. Про мать ничего не сказано, но во всяком случае, как вариант ещё и в этом направлении подумать можно.Комментировать
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