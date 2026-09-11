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Кто может выиграть «Эмми-2026» — прогнозы в 13 категориях

Кто может выиграть «Эмми-2026» — прогнозы в 13 категориях

Измотанные врачи, дипломаты и другие профессионалы стали героями главных сериалов года. Разбираемся, почему зрителям хочется смотреть на чужую компетентность и какие проекты могут получить «Эмми».

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