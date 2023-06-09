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В Силы самообороны Японии разрешат набирать рекрутов с татуировкой

В Силы самообороны Японии разрешат набирать рекрутов с татуировкой

Министерство обороны Японии рассмотрит возможность отмены запрета на татуировки, чтобы увеличить набор в Силы самообороны (SDF), испытывающие нехватку личного состава, но отвращение к боди-арту по-прежнему глубоко укоренилось по всей стране.

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