За слова о защите России - огонь на поражение: Диаспора пытается вытащить "мальчика", расстрелявшего русского героя

Ну и до каких же пор, править бал в России будут национальные диаспоры, а "служители закона" ходить перед ними "на цирлах"?

Георгий Корнев

У каждой ошибки есть имя фамилия и отчество. Полковник юстиции квалифицировал дело как ст 105 УК, и передал его в прокуратуру, где его должны утвердить и направить в суд. А далее цирк с конями, прокуратура дело не утвердила, направила на доследование, и почему то другому следователю. Вариант, прокуратура Москвы направила дело по месту проживания потерпевшего, а Местная батайская завернула дело, и опять почему то не следователю который его вёл. А капитан юстиции, переквалифицировал дело, которому дал квалификацию полковник юстиции. Жаль но фото замазана фамилия капитана. Страна должна знать своих "хероев".