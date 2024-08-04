Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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За слова о защите России - огонь на поражение: Диаспора пытается вытащить "мальчика", расстрелявшего русского героя

За слова о защите России - огонь на поражение: Диаспора пытается вытащить "мальчика", расстрелявшего русского героя

Фото: коллаж Царьграда. В деле ветерана СВО, русского героя Вячеслава, по которому открыл стрельбу разозлённый словами о защите России мигрант, неожиданный и неприятный поворот.

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Комментарии
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Александр Хироников
Согласен. батька с мигрантами быстро и давно всё решил.
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2 час.
Karmadon
Ну и до каких же пор, править бал в России будут национальные диаспоры, а &quot;служители закона&quot; ходить перед ними &quot;на цирлах&quot;?
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1 час.
Георгий Корнев
У каждой ошибки есть имя фамилия и отчество. Полковник юстиции квалифицировал дело как ст 105 УК,  и передал его в прокуратуру, где его должны утвердить и направить в суд. А далее цирк с конями, прокуратура дело не утвердила, направила на доследование, и почему то другому следователю. Вариант, прокуратура Москвы направила дело по месту проживания потерпевшего, а Местная батайская завернула дело, и опять почему то не следователю который его вёл. А капитан юстиции, переквалифицировал дело, которому дал квалификацию полковник юстиции. Жаль но фото замазана фамилия капитана. Страна должна знать своих &quot;хероев&quot;.
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55 мин.

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