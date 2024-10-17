Shaman ответил на скандал с водкой «Я русский»: «Спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь»

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. В минувшую среду стало известно, что певец Shaman (Ярослав Дронов) подал документы на регистрацию бренда «Я русский», под которым он будет производить алкоголь и косметику.
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