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Google заблокирует YouTube-канал «Ростеха»

Google заблокирует YouTube-канал «Ростеха»

«Ростех» получил уведомление от американской корпорации Google о блокировке его YouTube-канала.Российская госкорпорация «Ростех» получила уведомление от американской транснациональной корпорации Google о блокировке ее YouTube-канала, сообщает РБК.

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