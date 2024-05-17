Виорел Кетрару остаётся в составе Счетной палаты

Депутаты сегодня отклонили назначение Раисы Которобай членом Счетной палаты сроком на 5 лет. Она была объявлена победительницей публичного конкурса, организованного Счетной палатой, но получила в парламенте лишь два голоса.
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