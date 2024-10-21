🇲🇩 О неожиданных результатах выборов в Молдавии В Молдавии обработаны практически все бюллетени на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
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🇲🇩 О неожиданных результатах выборов в Молдавии В Молдавии обработаны практически все бюллетени на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
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