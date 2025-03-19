Пакистан предпочитает сотрудничество с Москвой, заявил посол РФ

ИСЛАМАБАД, 19 мар — РИА Новости. Пакистан предпочитает сотрудничать с Москвой, увидев, какими «надежными» могут быть западные партнеры, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Исламабаде Альберт Хорев.
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