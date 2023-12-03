Интересный факт: Сезон переходов в Ф1 впервые обошелся без трансферов

Интересный факт: Сезон переходов в Ф1 впервые обошелся без трансферовF1Подтвердив контракт с Логаном Сарджентом, команда Williams не просто закрыла последнюю свободную вакансию Формуле 1 на 2024 год, но и невольно написала историю.