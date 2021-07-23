Неверно говорить, будто Дзюба только играет роль какого-то там столба. Посмотрите, как он развивает игру

Не слишком ли привычной для соперников является связка Дзюбы и Азмуна? Свое мнение на этот счет в интервью «Спорт уик-энду»высказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко.
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