«Ъ»: Что решалось на встрече с членами кабмина после выступления Путина

После личного визита в Херсонскую область и ЛНР Владимир Путин провел встречу с членами кабмина, доложив о событиях на передовой и подняв другие важные вопросы.
Популярные статьи
- РВ: В Бахмуте ЧВК "Вагнер" ликвидирован участник массового убийства в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
- Кадыров: бойцы спецназа "Ахмат" выбрались из окружения в районе Белогоровки спустя пять дней
- "Русская Весна": Спецназ России ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать украинским нацистам
Свежие комментарии