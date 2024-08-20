Штраф за забытые права хотят отменить – в чем подвох?

В Государственную думу внесен законопроект об отмене административной ответственности для водителей, у которых при поездке не оказалось с собой водительского удостоверения (ВУ) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), но соответствующие документы присутствуют в электронном виде на «Госуслуги авто», а также ввести запрет на задержание автомобиля, если у водителя есть регистрационные документы в электронном виде.