После нападения стаи собак на ребенка в Новом Уренгое возбуждено уголовное дело

По факту нападения стаи бродячих собак на девочку в Новом Уренгое было возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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