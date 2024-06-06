Руководители субъектов АИРР на ПМЭФ поделились, каких инструментов поддержки инноваций не хватает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня, ФедералПресс. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла встреча руководителей субъектов АИРР, «Деловой России», представителей федеральных властей и бизнеса под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.
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