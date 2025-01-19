Подразделения "Запада" уничтожили Starlink и 12 пунктов управления дронами ВСУ

В зоне проведения спецоперации военнослужащие российской группировки войск "Запад" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", станцию спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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