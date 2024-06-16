Песков заверил в достижении целей СВО всеми возможными средствами

Песков: Россия будет добиваться достижения целей СВО всеми средствами Россия будет добиваться достижения целей специальной военной операции (СВО) всеми доступными средствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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