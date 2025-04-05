Российские спортсмены отреагировали на отказ от участия в международных соревнованиях: подробности

Старший тренер национальной сборной РФ Валентина Родионенко выразила поддержку российским гимнастам в их решении отказаться от участия в предстоящих международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии