Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанес удары по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских боевиков на Сватовском направлении зоны СВО.
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