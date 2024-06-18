Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Леонид
    Брехняяяя. Ничего они не заерзали. Всё у них нормально будет. А народу косточку кинут, народ и доволен, скандирует.Если Белоусов это...
  • Леонид
    Где там у нас пехотинец? Пусть скажет веское слово. Или тут он решает промолчать?"Вы кто такие нав...

Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанес удары по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских боевиков на Сватовском направлении зоны СВО.

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