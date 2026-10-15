Военно-транспортный Ан-22 упал днем 9 декабря в безлюдной местности в Фурмановском районе Ивановской области во время послеремонтного облета; для установления судьбы семи членов экипажа к месту крушения направили поисково-спасательную команду, а для выяснения причин — комиссию Военно-космических сил.
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