Переговоры Еревана и Тегерана о создании единой заповедной зоны «Парк мира и дружбы» на приграничных территориях близки к завершению, сообщила вице-президент Ирана Шина Ансари на форуме ООН по биоразнообразию COP17 в армянской столице.