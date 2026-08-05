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Мэрия Перми пока не расторгла контракт с директором элитной гимназии: уволить ее обязал суд

Мэрия Перми пока не расторгла контракт с директором элитной гимназии: уволить ее обязал суд

ПЕРМЬ, 5 августа, ФедералПресс. Людмила Суханова пока продолжает руководить пермской гимназией № 2. Договор с ней не расторгнут, хотя уже вступило в силу судебное решение об ее увольнении в связи с утратой доверия.

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