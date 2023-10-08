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Бузова постелила ковер из икры

Бузова постелила ковер из икры

Закрытую презентацию своего нового клипа «Позови», действие которого происходит в роскошном. Ольга Бузова Пресс-служба мероприятия Закрытую презентацию своего нового клипа «Позови», действие которого происходит в роскошном пентхаусе, Ольга устроила в соответствующем люксовом стиле.

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