Бузова постелила ковер из икры

Закрытую презентацию своего нового клипа «Позови», действие которого происходит в роскошном. Ольга Бузова Пресс-служба мероприятия Закрытую презентацию своего нового клипа «Позови», действие которого происходит в роскошном пентхаусе, Ольга устроила в соответствующем люксовом стиле.