Фанаты Цоя ответили поклонникам Паши Техника, которые испортили Стену на Арбате

Между поклонниками Виктора Цоя и рэпера Паши Техника нарастает противостояние. Активисты из «Тайного общества художников» минувшей ночью 13 апреля исправили вандализм фанатов рэпера на Стене Цоя на Арбате в Москве.
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