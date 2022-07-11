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Блогерша назвала главную деталь внешности изысканной девушки

Блогерша назвала главную деталь внешности изысканной девушки

Блогерша с никнеймом Богатая Стерва назвала главную деталь внешности изысканного человека. Так, элегантную девушку отличают здоровые ухоженные волосы естественного оттенка и хорошо подобранный базовый гардероб из качественной одежды основных цветов.

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