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“Архангел Спецназа”: ЧВК «Вагнер» и десантники продвинулись вглубь до 1,5км в районе Бахмута

“Архангел Спецназа”: ЧВК «Вагнер» и десантники продвинулись вглубь до 1,5км в районе Бахмута

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. В течение дня ВСУ предприняли две контратаки на позиции десантников и попытку разведки, но позиции ВС РФ не были потеряны.

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