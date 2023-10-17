Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат

Дмитрий Бакланов Вдумайся в цитату - "Человеком я себя почувствовал, когда этих ничтожеств имел как хотел, а они мне за это задницу подлизывали!"

Виталий Кирпиченко К чему эта фраза? Речь идёт о государственной формации, а вы упёрлись в высказывание одиозной личности. В каждом государстве, нации есть дураки и хамы, так что теперь по ним и оценивать целое государство?