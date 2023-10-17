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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат

Украину продали американцу Финку: Новый хозяин запретил хоронить солдат

Украину продали год назад. И покупатель известен. Сенсацию выдал Роберт Кеннеди-младший, заявив, что на самом деле миром владеет лишь одна компания, создающая иллюзию, что их несколько и они конкурируют между собой.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Вдумайся в цитату - &quot;Человеком я себя почувствовал, когда этих ничтожеств имел как хотел, а они мне за это задницу подлизывали!&quot;
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3 час.
Виталий Кирпиченко
К чему эта фраза? Речь идёт о государственной формации, а вы упёрлись в высказывание одиозной личности. В каждом государстве, нации есть дураки и хамы, так что теперь по ним и оценивать целое государство?
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Ложка дегтя испортит всю бочку  с медом. Оценивать будут именно по наличию дураков и хамов. Особенно, если именно они, для удовлетворения своих низменных потребностей, и будут в правительстве.
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2 час.

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