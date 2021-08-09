В Киеве решили обложить налогом денежные заначки украинцев

Евгений СокольскийБизнес и финансыВ Киеве решили обложить налогом денежные заначки украинцевПравительство Украины готовится внести в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь АнтиповЕсли бы такой закон реально работал для всех, было бы очень хорошо такой же ввести и у нас. А то сидит такой чинуша с зарплатой 100 000р., а покупает за границей недвиги на миллионы баксов. И блеет о наследстве богатенькой бабушки и о несусветном бизнес-таланте жены (дочки-сына-дяди).Комментировать
Свежие комментарии