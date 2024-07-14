ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Не многие знают, но в 2023 году, американцы остановили в России два крупнейших завода по производству металлизированной тары.
Национализация полным ходом. Верховный лишает США двух ключевых активов в России
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
ВРЕМЕННОЕ -ЭТО НЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ,ХОЗЯИН ОСТАЕТсЯ ПРЕЖНИЙ.
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6 час.
Фаина Короташ
Эти предприятия созданы на территории России в форме организации юридического лица-ООО, 100% доля теперь принадлежит Росимуществу, значит и хозяин поменялся, а то, что временно- это шаги для политических маневров.
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
Ал вместе с дерипасом национализировать давно пора!
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1 час.
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