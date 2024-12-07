Ленивые голубцы без хлопот с капустой: сочнее обычных, а готовятся проще

Вам больше не нужно возиться с капустными листьями и сложной сборкой голубцов. Этот рецепт ленивых голубцов идеально подходит для тех, кто ценит свое время, но хочет получить идеальное блюдо, где мясо остается сочным, а капуста совсем не разваривается.