Steak Lovers
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Steak Lovers

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Ленивые голубцы без хлопот с капустой: сочнее обычных, а готовятся проще

Ленивые голубцы без хлопот с капустой: сочнее обычных, а готовятся проще

Вам больше не нужно возиться с капустными листьями и сложной сборкой голубцов. Этот рецепт ленивых голубцов идеально подходит для тех, кто ценит свое время, но хочет получить идеальное блюдо, где мясо остается сочным, а капуста совсем не разваривается.

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