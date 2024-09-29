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Ирина Винер раскрыла свою зарплату от Минспорта

Ирина Винер раскрыла свою зарплату от Минспорта

Она также рассказала, кто может сменить ее на посту главы Федерации художественной гимнастики. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, сколько ей платят за работу в качестве главы Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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