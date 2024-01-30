Любимый напиток способен замедлить старение: доказан омолаживающий эффект от 3 чашек чая в день Ирэн ОрлонскаяТри чашки чая в день помогают замедлить процесс старения, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
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